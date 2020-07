Ferran Generó, un altre element per al primer equip

? El CE Manresa ha tancat la incorporació d'un altre futbolista per a la primera plantilla. Es tracta del defensa Ferran Generó, de 18 anys. Ell va ser un dels puntals de l'Europa juvenil aquesta darrera temporada a Divisió d'Honor. Destaca pel seu caràcter com a jugador, per l'ambició i la bona sortida de pilota.