La pandèmia obliga a suspendre l'Ultra Pirineu 2020

L'organització de la Salomon Ultra Pirineu ha anunciat l'ajornament definitiu de la prova de 2020 per culpa de la covid-19. Les darreres informacions sobre l'evolució de la pandèmia han fet que no es pugés garantir la seguretat de corredors voluntaris, staff i públic.

En un comunicat emès aquest dimecres, l'organització ha explicat que "confiàvem en què podríem aconseguir-ho, en què la situació general i les condicions sanitàries serien prou bones com per celebrar la Salomon Ultra Pirineu aquest octubre. Per això hem seguit treballant atents a totes les novetats i amb estreta col·laboració amb les autoritats sanitàries i territorials, per tal de garantir una cursa que havia de complir 2 requisits imprescindibles".

Aquests requisits eren la seguretat de totes les persones implicades en el desenvolupament de la Ultra i garantir que els corredors viurien l'experiència de sempre. Els rebrots i la situació del país provocada per la pandèmia han fet que l'organització no pugui garantir aquests requisits i per tant ha optat per la suspensió de la prova.

"Ens hauria agradat retrobar-nos, però la prioritat és cuidar-nos a nosaltres, família i amistats, i molt especialment a les persones grans. Les muntanyes seguiran allà esperant-nos per quan puguem tornar i estem convençuts que al 2021 viurem una Salomon Ultra Pirineu molt especial", expliquen.

La Salomon Ultra Pirineu 2020 s'havia de celebrar el 2, 3 i 4 d'octubre d'aquest any a Bagà. Per començar a preparar l'edició de 2021, la organització ja ha habilitat al a pàgina web un apartat amb preguntes freqüents on els corredors poden trobar tots els detalls sobre la següent edició.