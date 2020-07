D'aquí a set anys, més a prop de Messi

? El de Patrick Mahomes és el contracte més gran de la història en termes totals, ja que se li asseguren 445, 4 milions d'euros, però hi ha esportistes al món que guanyen més diners per any. De fet, la seva mitjana serà de 44,54 milions d'euros per temporada però queda lluny del sou de Leo Messi, que segons la revista Forbes s'endú uns 63,7 milions d'euros cada any en el seu contracte amb el FC Barcelona. Mahomes s'hi acostarà una mica, si no canvia el document que acaba de firmar, el 2027, quan en guanyarà 53, el seu punt més alt.