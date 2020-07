Dos penals deixen al descobert les debilitats del descendit Espanyol

L'Espanyol va demostrar ahir que la setmana que li queda a Primera Divisió se li farà llarga. Encara ha d'anar a València i acabar a casa contra el Celta per acomiadar un any, des que va començar la pretemporada passada amb la mirada fixada a Europa, per oblidar. Ahir, ni tan sols la falta de pressió per no tenir res en joc no va alliberar els homes de Rufete, que van tornar a ser víctimes de les pròpies errades i van cometre dos penals ingenus que van permetre a l'Eibar deixar la salvació gairebé assegurada.

Dues mans

Els guipuscoans van aguantar alguna ocasió blanc-i-blava, com una rematada de Calleri que va obligar Dmitrovic a lluir-se, i van aprofitar un penal de l'olesà Víctor Gómez, que va interceptar una autopassada de Kike García. Expósito va superar Diego López i va anotar el primer gol. Onze minuts després va ser Bernardo qui va tornar a fer mans. El VAR va haver d'avisar Del Cerro Grande. Aquest cop, el porter de l'Espanyol va rebutjar el xut d'Expósito, però el mateix jugador de Cubelles va recollir el rebot per anotar el 0-2.

Fins al final, l'Espanyol va tenir la pilota però es va mostrar del tot innocu, tot i els canvis que va introduir el tècnic, i desitjant que tot plegat ja s'acabi.