La Federació dona a conèixer els calendaris de Primera i de Segona Catalana

La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer aquest divendres els calendaris dels primers subgrups de Primera i Segona Catalana. Tal com va anunciar la setmana passada, la Primera Catalana es divideix en dos grups i dos subgrups. Els quatre primers de cadascun d'aquests darrers jugaran una lligueta posterior per ascendir i els altres, per no baixar.

A Primera Catalana, al subgrup 2B hi ha dos equips de casa nostra, el Martorell i el Solsona. Els primers visiten el Martinenc en el debut i els segons juguen a casa contra l'Atlètic Sant Just. De tota manera, és molt possible que els solsonins no puguin jugar el seu camp pel despreniment d'una paret que dona a l'institut i que no s'espera que estigui arreglada aleshores. El club ha de determinar encara on jugarà els seus partits de local. Per veure tot el calendari, podeu clicar AQUÍ.

Derbis per començar

Pel que fa a Segona Catalana, hi ha tres subgrups amb representació de casa nostra. En el 3B hi ha dos equips anoiencs, l'Òdena i el San Mauro que, a més, es veuran les cares en la primera jornada de competició. El calendari el podeu trobar AQUÍ.

El subgrup amb més equips de les nostres comarques és el 4A. De les onze formacions, n'hi ha set, amb la qual cosa són inevitables els derbis, comarcals o intercomarcals, per arrencar. En aquest cas destaquen l'Avià-Calaf i el Pirinaica-Gironella. El Sallent jugarà a casa contra el Castellar i el Joanenc visitarà el Cerdanyola. El Berga descansa en la primera jornada i disputarà la segona a casa contra el Can Trias. Tots els partits els podeu trobar AQUÍ.

En tots dos grups anteriors, els tres primers passen a la fase per l'ascens i la resta lluitara per no baixar. No succeeeix el mateix amb el grup 5B, de la demarcació de Lleida, en què els quatre primers es disputaran pujar a Primera amb els d'altres subgrups. En aquest hi ha l'Organyà. Aquest calendari, però, encara no es coneix perquè queda per saber la resolució sobre el cas del Reus Deportiu.