Una lliga més dura que mai, amb setze formacions i cinc descensos

L'OK Lliga femenina, com passarà amb la masculina, ha crescut a setze equips. El motiu és que no en va baixar cap i que, en canvi, en van ascendir dos, l'Igualada Femení HCP i el Borbolla gallec. Com que la voluntat de la federació espanyola és tornar als catorze conjunts la temporada següent, caldrà una reestructuració que suposa que en baixaran cinc i només en pujarà un de la nova OK Lliga Plata, la segona categoria.

Davant d'aquesta situació, conjunts com l'Igualada de Queralt del Águila hauran de fer les coses molt bé per no tornar a caure al pou. Només onze dels equips que comencin el torneig, el proper 26 de setembre, se salvaran. A més, el format és nou, amb dos grups de vuit equips per començar. Els quatre primers de cadascun jugaran una segona fase pel títol que anirà abans dels play-off. Els altres vuit equips lluitaran per tres llocs de salvació.