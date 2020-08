Suspenen l'excursió Nit de Lluna Plena

El Club Randonneurs Catalunya ha donat a conèixer en les últimes hores que l'excursió ciclista nocturna Nit de Lluna Plena 2020 ha quedat definitivament suspesa arran de les condicions de protocol requerides per la situació sanitària que no s'han pogut garantir. Es correrà l'any vinent. Aquesta marxa cicloturística comptava amb la participació d'una cinquantena de ciclistes d'arreu del país, que realitzaven un recorregut nocturn, amb sortida i arribada a Sant Fruitós, amb un total de 180 quilòmetres, de velocitat lliure, per les comarques del Bages, el Berguedà, el Ripollès i Osona.