Vistiplau mèdic per a l'arrancada del Baxi

El gruix dels jugadors del Baxi Manresa van iniciar ahir, dilluns, la pretemporada 2020-21, amb diverses cares noves en una plantilla que tindrà poc més d'un mes per preparar el primer compromís oficial del nou curs, ni més ni menys que davant el FC Barcelona, en una de les semifinals de la Lliga Catalana (4 de setembre). Posteriorment vindrà l'arrancada de la Lliga Endesa, entre el 18,19 i 20 del mateix mes.

En la jornada matinal d'ahir, alguns dels basquetbolistes van passar les pertinents revisions mèdiques i d'esforç al Cimetir, a la Clínica de Sant Josep, amb la supervisió de la doctora Comellas, com és el cas de Jonathan Tabu, Martynas Sajus, Janari Joesaar i Eulis Báez (altres ja havien passat per les mans dels professionals en dies anteriors com Rafa Martínez, Guillem Jou, Dani Pérez, Yankuba Sima o Juanpi Vaulet). A la tarda, tots van tenir un primer contacte amb la pista al Nou Congost, que va servir de retrobada per a alguns i de conèixer-se per primer cop molts altres.

D'acord amb el conveni existent, la Fundació Althaia és la institució que assumeix la responsabilitat dels serveis mèdics del Bàsquet Manresa, inclòs el primer equip. La doctora Griselda Sirvent és la metgessa que liderarà l'equip mèdic i assistencial al llarg d'aquesta nova temporada. L'acord de col·laboració inclou serveis com les revisions medicoesportives dels jugadors de la primera plantilla, el seguiment de lesions, o les revisions als jugadors de les formacions de base a uns preus especials.



Canvis a la plantilla

Pedro Martínez és al davant com a entrenador del nou equip, amb Salva Camps com a ajudant i Xevi Pujol, que ha canviat la banqueta pels despatxos per portar la secretaria tècnica. La plantilla ha sofert una sacsejada important en relació amb la de la campanya passada, de moment, amb sis jugadors nous, i un setè possible, el pivot Seth Hinrichs, que entraria en el lloc de William Magarity, encara que falta tancar la baixa definitiva d'aquest segon.

En la posició de base, Dani Pérez tindrà la companyia de l'experimentat Jonathan Tabu, un jugador nascut a la República Democràtica del Congo però amb nacionalitat belga. Té experiència a la Lliga Endesa després de passar pel Saragossa, Fuenlabrada i Bilbao; aquesta darrera campanya ha actuat al Le Porthel francès amb 9,6 punts de mitjana; ha estat internacional amb la selecció belga. En la posició d'escorta, i molt desitjat per l'afició local, Rafa Martínez torna a casa seva després de dotze anys triomfant a València i el darrer any al Bilbao Basket. A Manresa es retroba amb Pedro Martínez , amb qui va aconseguir la Lliga Endesa 2016-17 al club valencià. També com a escorta, una altra novetat, que s'afegirà al ja conegut Guillem Jou, és Makai Mason (també pot fer funcions de base). El jugador nord-americà, amb passaport alemany i procedent de l'Alba Berlín, hauria de convertir-se en una de les armes ofensives del Baxi Manresa. Com a ala repeteix Juanpi Vaulet, que tindrà l'estonià Janari Joessar com a complement. Aquest jugador de l'est supleix la marxa de Pere Tomàs. Joessar es va formar en instituts i universitats dels Estats Units abans de tornar al seu país. El febrer de l'any passat va signar per l'Iberostar Tenerife.



Novetats per als rebots

Dins de la pintura, l'incombustible Eulis Báez continua una temporada més, com Yankuba Sima, que serà el quart jugador de quota del Baxi. A aquests, els acompa-nyarà Scott Eatherton, el màxim anotador i rebotador de la lliga alemanya aquesta passada temporada amb el Löwn Braunchweig; va fer unes mitjanes de 17,7 punts i 8,2 rebots. Eatherton encara no és a Manresa i se l'espera a mitjan de setmana procedent dels Estats Units.

Un altre pivot serà el lituà Martynas Sajus, format a l'escola del Zalguiris Kaunas. Es tracta d'un jugador corpulent i molt ràpid, amb bona capacitat per al rebot i per jugar al pal baix. I el ja esmentat Seth Hinrichs seria l'home escollit per tancar la plantilla. És un pivot que ha jugat el darrer curs al Ratiopharm Ulm de la Bundesliga alemanya; aviat podria oficialitzar-se el seu fitxatge.