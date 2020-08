La RFEF no té clar com i quan podran començar les lligues estatals no professionals

La Federació Espanyola de futbol (RFEF) ha convocat per dilluns una reunió amb els presidents de les federacions autonòmiques sobre la situació de la pandèmia i els factors a tenir en compte per determinar quan podran començar les competicions estatals no professionals, entre elles la Segona B i Tercera Divisió en futbol, i la Segona B en futbol sala.

Segons un comunicat emès ahir, la RFEF entén que, davant l'evolució de la situació pandèmica de les darreres setmanes, i en especial dels darrers dies, resulta imprescindible una reflexió conjunta sobre com iniciar la nova temporada amb unes garanties sanitàries i jurídiques suficients per a tots els esportistes, club i federacions. Així, dilluns s'informarà de la situació i s'adoptaran les decisions pertinents de com i quan es podran iniciar les lligues.