Albert Arenas aconsegueix a Àustria la seva tercera victòria en Moto3

El pilot gironí Albert Arenas (KTM) s'aferma al lideratge de la categoria de Moto3 després d'imposar-se aquest diumenge en el Gran Premi d'Àustria, cinquena cita del Mundial, gràcies a una gran maniobra quan faltaven tres corbes per al final.



El pilot va sumar la seva tercera victòria de la temporada després d'una carrera, una vegada més, molt atapeïda i amb molts candidats a fer-se amb el caixó més alt del podi, honor que va correspondre al pupil de Jorge Martínez Aspar, que ja té més d'una carrera d'avantatge sobre el seu rival més pròxim.





