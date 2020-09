El CT Manresa seguirà un any més a Segona Divisió estatal

Les pistes del CT Manresa han acollit, el cap de setmana, la fase de grups de la Segona Divisió estatal de tennis per equips. Per segon any consecutiu, l'equip era l'amfitrió i rebia el CT Tarragona, el CT La Salut i el RCT Turó, els dos darrers de Barcelona. Els manresans tenien un objectiu clar, el de la permanència a la categoria, que van aconseguir en el segon enfrontament.

El conjunt format per Marc Monclús, Pol Vaquero, Marc Vargas, Carles Borderias, David Puig, Guillem Arnó i Roger Ordeig va obrir la competició amb el potent CT Tarragona, que es va imposar per un clar 0 a 5; a l'altra semifinal, el CT La Salut va superar el RCT Turó per 4 a 1. Per la permanència, el CT Manresa va haver de jugar amb el RCT Turó, que va derrotar per 5 a 0. Per la seva part, el CT Tar-ragona es va classificar pel títol guanyant el CT La Salut per 4 a 1.

Aquest equip del CT Manresa és el mateix que es va proclamar per primera vegada campió d'Espanya absolut de Tercera categoria –i va assolir l'ascens a la Segona Divisió estatal– el 2016; va ser campió de la lliga catalana absolut el 2017 i el 2018, i semifinalista al Campionat de Catalunya Absolut per equips també el 2017 i 2018, ambdues competicions organitzades per la Federació Catalana de tennis. L'any passat va mantenir la Segona Divisió estatal en guanyar el CT Girona, però va perdre la possibilitat de passar a la segona fase del campionat (com enguany) en perdre a casa davant el CT Montemar d'Alacant.