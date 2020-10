L'Igualada empata amb el Terassa i ofereix bones sensacions a casa

Bona imatge la que va donar ahir a la tarda al camp de Les Comes el primer equip de l'Igualada davant un dels conjunts potents de la Tercera Divisió com és el Terrassa (la temporada passada va jugar el play-off d'ascens). El resultat va ser d'empat a zero en aquest nou enfrontament de preparació abans de l'inici de la lliga el dia 18 d'octubre a casa de la Muntanyesa de Dani Andreu. Davant els egarencs, el conjunt igualadí va saber jugar amb cap en cada moment de la confrontació.

Pel que fa als dos equips de casa nostra que jugaran a Primera Catalana, el Martorell i el Solsona, també han jugat a l'espera, en el seu cas, del debut a la lliga el proper cap de setmana. Així, els martorellencs, entrenats per Albert Nualart, van empatar a casa ahir diumenge a un gol amb la Guineueta. Els solsonins, digirits pel tàndem David Andreu i Joan Corominas van superar dissabte el Gironella per 2 a 0, després de l'empat obtingut dijous al camp del Joanenc (2-2).