Agrupen l'oferta esportiva de Manresa en una guia adreçada a nens i joves

L'activitat esportiva forma part de la vida de moltes persones, també dels més joves. Coincidint amb l'inici del curs escolar, la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa acaba de publicar la guia d'entitats esportives de la ciutat. Es tracta d'un document online que es pot visitar a la web de l'Ajuntament (http://www.manresa.cat/web/article/10709-guia-d-entitats-esportives-de-manresa) i que té com a objectiu facilitar i donar a conèixer l'oferta esportiva de la ciutat adreçada, sobretot, a infants i adolescents, però també a aquells que puguin tenir interès per veure competicions d'una modalitat esportiva en concret.

El regidor d'Esports, Toni Massegú, ha comentat que «en la darrera reunió que vam tenir amb els clubs esportius, quan es van donar a conèixer les subvencions que oferim per donar suport tant als esportistes com a les seves famílies i també a les entitats, en aquests moments incerts per la covid-19, van sorgir algunes propostes. Es va parlar d'una fira d'entitats perquè cascuna d'elles pogués mostrar les seves activitats al carrer. Això ja s'havia dut a terme a Manresa, però es va pensar que ara mateix no tenia gaire sentit. En canvi es va pensar en un catàleg on es pogués trobar tota l'oferta esportiva. Pot interessar a nens i joves a l'hora d'escollir en quina modalitat i entitat es volen formar».

La guia està ordenada per modalitats esportives. N'hi ha un total de 27, amb 42 entitats. Clicant el nom de l'esport, es despleguen els clubs i entitats que disposen d'escola, amb les dades de contacte, per tal que les famílies interessades s'hi puguin adreçar, i també la localització d'on es desenvolupa cada esport.

Campanya Escalfa, que surts!



La publicació d'aquest catàleg és una continuació de la campanya Escalfa, que surts!, que promociona la pràctica esportiva a la ciutat. Es va estrenar aquest juliol passat amb un vídeo motivacional que es va distribuir per les xarxes socials de l'Ajuntament amb molt bona acceptació i que també es pot veure al canal de YouTube del consistori.

La regidoria d'Esports recorda que, per tal de facilitar l'accés dels infants i adolescents a la pràctica esportiva i per garantir que no en quedin exclosos per motius socioeconòmics, existeix un sistema d'ajudes, que s'adjudiquen en funció del nivell de renda disponible per membre de la unitat familiar.

Actualment, encara estan oberts els terminis de sol·licitud de dues línies d'ajut. Per una banda, l'anomenada d'ajuts d'inclusió esportiva d'infants i joves, que està adreçada a famílies amb una situació socioeconòmica desfavorable. El termini de sol·licitud finalitza el 4 d'octubre. La dotació de la partida és de 18.000 euros. Per l'altra, i de forma extraordinària, la línia d'ajuts per a infants i joves de famílies afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi de la covid-19, també amb un import total de 18.000 euros i amb el termini de sol·licitud fins avui, 30 de setembre.