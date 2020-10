La Copa Bages es disputarà amb control de capacitat

La pandèmia de coronavirus ha fet suspendre moltes competicions o, en el millor dels casos, ajornar-les i ajustar-les a la situació sanitària que es viu. És el que ha succeït amb la Copa Bages, el torneig en diferents categories, organitzat per l'Asfe Sant Fruitós, encarregat de donar cada any el tret de sortida de la competició basquetbolística, que es jugarà un mes més tard de l'habitual, en un format lleugerament més reduït que el de la temporada passada i en dos caps de setmana.

La novetat més important, a part dels protocols sanitaris que hauran de seguir tots els conjunts que hi prenguin part, ve determinada pel públic que assisteixi a les diferents sessions basquetbolístiques al pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós. Els organitzadors han limitat la presència de públic a vuitanta persones simultàniament a dins del recinte. Per poder-hi accedir caldrà que es registrin prèviament a l'entrada i es donarà prioritat a un acompa-nyant per esportista. Si hi queda lloc, s'obrirà a la resta de públic fins a arribar al límit permès.

Des del punt de vista esportiu, els equips que el 2019 van disputar la final B, La Salle i el Santpedor, disputaran ara el campionat A, que té les absències dels dos finalistes, el campió, el CB Navàs, i un CB Artés que disputa la Lliga Catalana EBA. Al torneig femení, el primer d'arrencar, tampoc no hi són ni el Lleida, ni el CB Igualada, que es van disputar la victòria l'any passat, però sí la Joviat i el Petropintó Asfe com a locals.