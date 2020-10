L'Igualada Femení va estar molt a prop de puntuar a casa del PHC Sant Cugat

L'Igualada Femení va estar a punt de sumar en la segona jornada de l'OK Lliga a la pista del PHC Sant Cugat. Les igualadines, que van caure per un ajustat 2 a 1, van tornar a donar una bona imatge, com ho havien fet la setmana anterior davant un altre dels co njunts forts de la categoria, e Palau de Plegamans, tot i la derrota final per 3 a 5.

En aquestra ocasió, el conjunt anoienc va marcar primer. Mar Franci va obrir el marcador però a les acaballes del primer temps Andrea Massons va establir l'empat a un gol. A la represa, ben aviat Maria Pujades va avançar en el marcador a les locals. Quedava molt partit però els minuts van anar passant sense que cap de les dues formacions pogués marcar. El va ser en general molt equilibrat, malgrat el marcador desfavorable a l'Igualada Femení.

El proper diumenge, l'equip igualadí tindrà la visita del sempre temible Voltregà (16 h).