El Sevilla examina l'alegria blaugrana al Camp Nou

Les bones sensacions del Barça de Ronald Koeman tenen aquest diumenge al Camp Nou (21 h) una prova exigent davant el Sevilla, que mesurarà la maduresa d'un projecte que ha aprovat amb nota els dos primers exàmens de la temporada contra el Vila-real (4-0) i el Celta (0-3).

No es respira encara eufòria en l'entorn blaugrana, però sí cert optimisme. Potser perquè les expectatives eren baixes abans de l'inici del curs o, simplement, perquè després del 2-8 contra el Bayern de Munic la moral estava per terra. La veritat és que Koeman ha canviat l'estat d'ànim d'un equip que semblava haver entrat en una espiral de pessimisme sense fi. El partit contra el Celta (0-3) va confirmar que alguna cosa està canviant. Va jugar el Barça més de 45 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Lenglet, i l'equip no només va deixar la porteria a zero, sinó que va anotar dos gols més en el segon temps.

Solidaritat, solidesa física i talent en atac. I això que davant el Vila-real i el Celta van jugar set jugadors titulars que van patir l'últim naufragi europeu. Koeman ha donat protagonisme a Ansu Fati, autor de tres gols en les dues primeres jornades, ha recuperat Philippe Coutinho i, després d'un estiu mogut, sembla que Leo Messi ha pujat al vaixell i ja va liderar el seu equip davant el Celta.

El Sevilla serà el tercer i últim test abans de l'aturada per seleccions, i és el més complicat d'aquest primer tram, de manera que sumar un ple de nou punts en els tres primers partits de lliga donaria arguments als que creuen que hi ha motius per a l'esperança. No s'esperen gaires canvis en l'alienació dels locals, a banda de l'entrada de l'uruguaià Araujo en l'eix de la defensa pel sancionat Lenglet, mentre que el lateral nord-americà Sergiño Dest, fitxat aquesta setmana, podria estrenar-se en una convocatòria.

El Sevilla jugarà a Barcelona el seu quart partit oficial de la temporada en deu dies, després que iniciés el curs el 24 de setembre a Budapest, amb la final de la Supercopa d'Europa davant el Bayern de Munic (2-1), i enganxar-se després a LaLliga Santander a la tercera jornada i enfrontar-se diumenge passat al Cadis a l'estadi Ramón de Carranza (1-3) i dijous passat al Sánchez Pizjuán amb el Llevant (1-0). Ara, gairebé sense temps de recuperació, afronta la sempre complicada visita al Nou Camp davant el Barça, un equip que també va iniciar el torneig a la tercera jornada i que també té dos triomfs, tots dos amb resultats contundents.

La visita del Sevilla al camp dels blaugrana és gairebé sempre un martiri, com ho demostra la dada que ha perdut els últims onze partits disputats al Camp Nou, on no puntua des del seu empat a zero de la lliga 2011-12 i no guanya des del gener del 2010, en els vuitens de final de la Copa del Rei. Serà en aquest equip inicial el croat Ivan Rakitic, que compleix la seva segona etapa al Sevilla després de desvincular-se aquest estiu del Barça.