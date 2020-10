El CE Manresa dona una altra lliçó de bon joc davant un Granollers superat

Encara no s'ha sumat cap punt es diu quan una pretemporada va molt bé, per no alçar les campanes al vol quan el joc és convincent i els resultats, també. És clar perquè els partits de preparació no deixen de ser amistosos i no valen per a la competició oficial. No se sap com anirà quan comenci la lliga de Tercera Divisió (sempre és un altre món), però ara, després de tants enfrontaments, es pot afirmar que el CE Manresa fa patxoca. Juga alegre, amb xispa tant quan ataca com quan defensa i, potser el millor, el rendiment es manté alt jugui qui jugui. Ferran Costa ha aconseguit tenir els jugadors ben endollats.

Després d'empatar dissabte al Narcís Sala davant el Sant Andreu (0-0), ahir, en el penúltim compromís preparatori, el CE Manresa va superar amb solvència el Granollers de Jose Solivelles per 1 a 0. Ferran Costa va fer una alineació molt diferent de la de dissabte, i l'equip també va funcionar. El partit va començar amb els dos equips pressionant el seu rival, però sense aproximacions de perill. El primer xut, molt desviat, va ser de Marc Gelmà al minut 16. Dos minuts després, una volea a boca de canó d'Albert Ruiz va posar a prova el porter local Òscar Pulido, que va desviar la pilota amb les dues mans. A l'equador del primer temps, el CE Manresa es va entonar més i va començar a trobar espais per on avançar des del darrere, amb un bon joc de peus del seu porter. Al minut 24, bona centrada d'Àlex Iglesias que Moha va estar a punt d'aprofitar amb un cop de cap, però aquest va anar massa centrat a la porteria granollerina. Eren els milllors minuts blanc-i-vermells i no va tardar a arribar l'1 a 0. Va ser una passada en profunditat de Batista cap a Toldrà i aquest, aprofitant la indecisió del porter Álvaro Garcia, el va batre per baix (min 27). Amb el marcador en contra, el Granollers va prémer l'accelerador, però va trobar moltes dificultats per crear perill real.

A la represa, el CE Manresa, amb un joc combinatiu, va dominar per complet el seu rival, tot i que li va mancar més profunditat per poder fer més mal. Malgrat això, Batista va tenir dues bones ocasions per donar més avantatge al CE Manresa. La primera al minut 53 quan va fer un xut massa creuat després de desempallegar-se d'un defensor, ja dins de l'àrea; i l'altra, un llançament massa alt al minut 64. En aquest segon temps, els de Jose Solivelles poc van inquietar la portera defensada pel jove Òscar Pulido, que va tenir una tarda força plàcida