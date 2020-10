El Vilatorrada i l'ASFE entren a la final de la Copa Bages

El derbi entre el CB Vilatorrada i La Salle Manresa va acabar amb victòria per als de Sant Joan per 75 a 69 després d'un partit molt competit on ambdós equips van mostrar un bon nivell de joc després de mesos sense competir. El Vilatorrada estarà a Copa aquesta temporada, mentre que La Salle jugarà a primera. Tot i aquesta diferència de categoria, el partit va ser molt igualat.

El primer quart, de fet, va ser per als lasal·lians, que a base d'una defensa molt agressiva van aprofitar per provocar pilotes perdudes en el seu rival. Un 14-23 que col·locava els de Toni Mañosas per sobre després d'un primer quart molt complet. Tot i així, la dinàmica es va revertir en un segon període on han estat els jugadors de Pep Farré que han millorat molt en defensa a base de dos contra 1 constants, amb molta activitat en les línies de passe i creixent a partir de la defensa.

El tercer quart va seguir la tendència del segon i, en un moment va semblar que el partit es podia trencar de forma definitiva a favor del CB Vilatorrada quan van aconseguir un avantatge de 9 punts, però els de Mañosas van lluitar sempre i van aconseguir resistir els bons minuts de bàsquet del Vilatorrada. Al final, els de Sant Joan van imposar la seva superioritat sota el cèrcol, on tenen més experiència i centímetres, i una banqueta que va aportar més punts.

L'ASFE, per la seva banda, va vèncer el Santpedor a les semifinals en un partit que va anar dominant durant gran part dels 40 minuts. Un 61-56 que fa que tant el Sènior A com el B hagin arribat a la final de la Copa Bages. El partit ha començat amb un Sant Fruitós realment endollat, tant en atac com en defensa, demostrant que tot i ser un equip molt jove porten temps jugant junts. Els jugadors locals han aprofitat el seu encert en el triple per començar a allunyar-se en el marcador, tot i que el Santpedor es resistita, ha estat insuficient. Els santpedorencs han acusat la manca de química entre ells -és un equip relativament nou- i després que al tercer quart amenacessin en remuntar, els locals han tancat el partit gràcies a un bon parcial i un molt bon treball defensiu, continuant amb el seu nivell d'encert en atac que els ha permès arribar a la final.