Oliva relleva Vidal a la presidència de la Penya Barcelonista Navàs

El president de la Penya Barcelonista de Navàs, Bernat Vidal, ha anunciat la seva renúncia com a president de l'entitat que liderava des del maig del 2014. Vidal ho va materialitzar en l'assemblea general de socis. «Ara necessito dedicar tota l'energia en nous projectes professionals que necessiten el millor de mi», assegurava Bernat Vidal en la carta de comiat enviada a tots els socis. Arran de la dimissió del president, la junta directiva de la penya va decidir convocar eleccions. L'única candidatura presentada va ser la formada per Jaume Oliva Santiveri com a president, Domènec Gallardo Oller com a vicepresident, Josep Massana Parcerisa com a tresorer, Jordi Deig Pérez com a primer vocal, Miquel Ruiz Nicolau com a segon vocal i Mariona Valls López com a secretària.