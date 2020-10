La cursa popular i l'Urban Running Night Show, en format virtual

La 42a edició de la Cursa Popular d'Igualada i la novena Igualada Urban Running Night Show s'han unit i es reformularan per afrontar aquest any excepcional. D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Esportiu de l'Anoia consideren vital la recuperació de l'activitat física però també volen que es faci de manera segura. Per això, les curses es faran de manera virtual durant quatre setmanes.

Així, entre aquest dimecres i el proper 4 de novembre tothom podrà participar al Virtual Running Igualada, una especialitat que s'espera que sigui motivadora, segons va explicar la regidora municipal, Patrícia Illa.

Així, al Parc Central d'Igualada s'ha ubicat un arc de sortida i d'arribada i s'hi ha senyalitzat un circuit permanent de mil metres, al qual els participants han de fer una volta i marcar el seu millor registre personal sobre aquesta distància d'un quilòmetre. S'hi podrà anar en qualsevol moment i tantes vegades com es vulgui fins al proper dia 4.

La participació és gratuïta, no cal inscripció, i els participants només han de donar-se d'alta a una aplicació anomenada Strava, buscar el segment Cursa Popular-Iurns 2020 i registrar-s'hi automàticament, a través del telèfon mòbil o també des de qualsevol altre dispositiu GPS.

Les classificacions temporals es podran consultar permanentment i els cinc primers, un cop es tanqui el termini, rebran premi. L'única limitació és que cal tenir tretze anys per donar-s'hi d'alta.

Pel que fa a les escoles, tenen un calendari per demanar hora i anar-hi a fer l'activitat. Cal contactar amb activitats@ceanoia.cat o bé trucar al 93 805 42 10. Segons les edats, i amb l'ajut dels monitors del Consell Esportiu, es podrà participar en les distàncies de 500 o 1.000 metres. Les escoles que hi vagin en dues classes rebran vals per a material esportiu.