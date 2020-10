El Manresa FS juga a Ripollet el penúltim partit de preparació

El Manresa FS farà avui un altre pas per cobrir la pretemporada amb la visita al Ripollet, un partit que començarà a les cinc de la tarda. Els blanc-i-vermells van jugar el seu darrer enfrontament el cap de setmana passat, quan van perdre per 8-3 a la pista del Cerda-nyola i intentaran recuperar les bones sensacions de la victòria, com ara l'obtinguda fa quinze dies a la pista del Sala 5 Martorell.

Després del partit d'avui, al Manresa li faltarà un altre partit amistós, dissabte que ve contra el Pallejà, abans d'iniciar la competició en el seu subgrup de Segona Divisió B el proper 24 d'octubre, amb l'estrena de la formació bagenca al pavelló del Pujolet davant del Mataró.