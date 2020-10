El proper rival del Manresa és l'únic que no ha guanyat

L'Urbas Fuenlabrada, el rival del Baxi Manresa en la sisena jornada de lliga, dissabte vinent en pista madrilenya, és l'únic conjunt de la competició que encara no coneix la victòria. Ahir, els jugadors de Paco García van ser derrotats per l'Iberostar Tenerife per 91-87en un duel en què els illencs van dominar tota l'estona, fins i tot per setze ppunts, però en què es van complicar el triomf en els últims minuts de reacció forana a còpia de triples dels seus exteriors.

Així, amb 90-87, un tir lliure de Shermadini a 3,7 segons per la final va deixar la diferència massa àmplia per ser remuntada, encara que hagués entrat el triple final de Trimble. Ell va ser el màxim anotador del partit, amb 24 punts.

Qui sí que va estrenar el seu compte de punts va ser l'Acunsa Gipuzkoa, que va derrotar el Casademont Saragossa, un conjunt que ha encadenat quatre derrotes seguides entre la Lliga de Campions i la lliga, per 70-67 en un final de partit molt emocionant. Els bascos van entrar a l'últim minut amb un 69-67 a favor. En aquest període, només el pivot local Echenique va anotar un punt de tir lliure. Els aragonesos van disposar, per tant, de l'última pilota per conduir el partit al temps suplementari, però l'alemany Robin Benzing va fallar el triple i la victòria es va quedar al San Sebastián Arena, que ahir s'estrenava en la competició. En els partits anteriors, els donostiarres van haver de jugar a Bilbao i a Burgos.

El mateix Echenique va ser el màxim anotador de l'enfrontament, amb 21 punts, en un duel en què Pere Tomàs en va anotar 10 i va capturar 5 rebots. Per als homes de Diego Ocampo, que només tenen una victòria, Thompson va anotar catorze punts i Seeley, tretze.



Emoció a Múrcia

També va ser molt igualat el partit que l'UCAM Múrcia va guanyar al Coosur Betis per 74-72. De manera contrària que contra l'Obradoiro, on van perdre un partit guanyat, en aquest cas l'UCAM va anar per darrere durant gairebé tot l'enfrontament, però es van avançar amb un triple de Strawberry a 1.08 per al final (73-72). El Betis va anar errant atacs i els murcians van tenir tirs lliures a quatre segons. Townes en va anotar un i Feldeine va errar el triple a la desesperada que hauria fet guanyar els andalusos. Ell va ser el màxim anotador del partit, amb 27 punts, i Frankamp per als locals, amb 19.