El CE Manresa-Castelldefels de diumenge, en obert només per als socis

El partit de la primera jornada de Tercera Divisió que jugaran aquest diumenge, a les dotze del migdia, el CE Manresa i la UE Castelldefels al Nou Estadi del Congost es disputarà a porta oberta, però només per als socis de l'entitat blanc-i-vermella. Ho ha fet saber aquest divendres la junta directiva del club a través de la seva presidenta, Ruth Guerrero, en una piulada de Twitter.





Guerrero ha explicat que la decisió s'ha pres en consens amb l'Ajuntament de Manresa i demana a tothom qui vagi al partit la màxima precaució per seguir les normatives sanitàries. El club també ha explicat que hi podran entrar també les persones que es decideixin fer sòcies de l'entitat el mateix dia del partit. Les portes s'obriran a partir de les onze per poder-hi fer aquest tràmit.