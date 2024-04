Vine a escalar i apunta’t a competir: s’obre el termini d’inscripcions

El moment va arribar. Les inscripcions per competir en el Campionat d’Espanya d’Escalada i Paraescalada ja estan obertes, així que tots els esportistes que vulguin participar poden començar a apuntar-se. Les proves se celebraran dins de l’esdeveniment Climbing Madrid, que serà el certamen d’escalada més gran celebrat a Espanya.

La Comunitat Autònoma de Madrid i la localitat d’Arroyomolinos es convertiran així en l’epicentre nacional de l’escalada, que no para de guanyar adeptes al nostre país, i també en un referent internacional per a l’univers d’aquest esport. L’esdeveniment tindrà lloc del dilluns 10 al diumenge 16 de juny, tot i que les competicions per si mateix es desenvoluparan del 13 al 16 de juny.

Com apuntar-se

La inscripció es realitza a través de la web www.climbingmadrid.es, i el termini es mantindrà obert fins al diumenge 2 de juny. Poden apuntar-se tots els esportistes federats, tant els procedents de Federacions i Clubs com els que concursin de forma individual.

La llista provisional de participants es publicarà el dilluns 3 de juny, mentre que la definitiva s’oferirà el dimecres 5. El dimarts 4 es podran presentar al·legacions a la llista provisional.

Tres competicions

A Climbing Madrid se celebrarà el Campionat d’Espanya d’Escalada i Paraescalada. Però a més està prova serà també la primera de la Copa d’Espanya i el Campionat de Madrid, pel que s’agruparan tres competicions en una. Més espectacle i emoció per a tots els assistents.

La modalitat de competició serà la de Dificultat i participaran diverses categories, des d’esportistes absoluts o sèniors, fins a juvenils o menors, que es dividiran al seu torn en tres nivells en funció de la seva edat, Sub-14, Sub-16 i Sub-18.

Prova de Dificultat

La modalitat de Dificultat és una de les més cridaneres de totes les que poden veure’s en escalada i és la que es desenvoluparà a Climbing Madrid. Per primera vegada al nostre país, el Campionat d’Espanya de Dificultat es portarà a terme en un mur exterior, que és exactament el mateix que el que es va utilitzar en el Mundial d’Innsbruck, Àustria, de 2022. I es retransmetrà en directe en televisió pel canal Teleesport.

Aquest mur, de 15 metres d’alt per 15 d’ample, inclou caigudes i altres zones de dificultat extrema. I recollirà els estàndards definits per l’ISFC, la federació internacional d’escalada.

Les instal·lacions de Climbing Madrid seran similars a les de la Copa d'Espanya de 2023. / .

Els horaris

La competició d’Arroyomolinos se celebrarà el dijous 13 (classificatòries absolutes; 16.00 a 19.00 hores), divendres 14 (juvenils; 9.30 a 17.00 hores) i dissabte 15 (finals; 9.30 a 14.00 hores per a juvenils i 20.30 a 22.00 hores per a absoluts).

El diumenge 16, per la seva banda, arribarà el moment de la Paraescalada, la prova específica per a esportistes discapacitats, que sorprenen per les seves increïbles habilitats malgrat les seves limitacions físiques (9.30 a 15.00 hores, classificatòries i final).

Música, gastronomia i més

A part de les competicions professionals, Climbing Madrid congregarà també algunes de les estrelles més grans i llegendes d’aquest esport, com Chris Sharma, Shauna Coxsey, Carlos Suárez i Geila Macià, entre altres, que interactuaran amb el públic oferint xerrades i clinics.

A més, l’espai comptarà amb una zona Open per a escalada popular en la qual qualsevol podrà posar a prova la seva habilitat en un desafiador mur boulder de 5 metres d’alt per 30 d’ample.

La música i la gastronomia seran sempre presents en Climbing Madrid, gràcies a concerts diaris i un gran desplegament de food trucks. I aquesta oferta d’oci acabarà de completar l’esdeveniment més gran d’escalada vist al nostre país, dotant-lo amb l’entreteniment i els serveis necessaris per satisfer a qualsevol assistent.