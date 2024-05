Manresa programa un maig ple d'activitats amb el comerç just com a protagonista

Coincidint, el pròxim 11 de maig, amb el Dia Mundial del Comerç Just, l’Ajuntament de Manresa ha programat tot un seguit d’activitats al llarg del mes per visibilitzar el comerç just i el seu valor en la lluita contra la pobresa, l’explotació i el canvi climàtic. Amb el lema "Jo trio!", s’organitzaran espais de reflexió, xerrades, racons de lectura i tallers amb productes de comerç just per a tots els públics en diferents espais de la ciutat.

Les accions enfocades als més petits començaran a les biblioteques on es crearan racons de lectura amb llibres i publicacions sobre comerç just facilitades per LaCoordi, la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, i per la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa. En aquests espais també es podran trobar punts de llibre i jocs de taula i es podrà participar en un concurs de dibuix amb un paquet de llibres com a premi. Aquests racons i activitats es duran a terme del 7 al 31 de maig en deu biblioteques veïnals, del 7 al 23 de maig a la Biblioteca Ateneu Les Bases, i del 13 al 20 a la Biblioteca del Casino.

Els més petits també podran gaudir del conte La increïble història mai escrita fins avui d’en Bobló Koffí i l’aranya que l’animador infantil Lluís Pinyot explicarà als nens i nenes a la Biblioteca Ateneu Les Bases (dimarts 14, a les 18 h) i a la Biblioteca del Casino (divendres 17, a les 18 h).

El dimecres dia 15 a la tarda, se celebrarà a la Casa de la Culla la xerrada Conrear amb justícia en l’emergència ecosocial a càrrec de responsables de les cooperatives CECOCAFEN Nicaragua i SuperCoop Manresa. Durant la tarda també s’hi farà un tast de begudes, una visita agroecològica a la finca i es podrà participar en el taller de Fem bancals lasanya a càrrec de l’Associació l’ERA. L’objectiu d’aquesta jornada és promoure el comerç just, el consum conscient i les alternatives locals i globals d’agroecologia.

De cara al dijous 23, s’organitzarà la taula rodona Reptes i estratègies d’empresa i drets humans a la sala d’actes de la FUB2. Hi intervindran Nora Miralles Crespo, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau; Sergi Salavert Fernández, de Finançament Ètic i Solidari, FETS, i Dani Gómez-Olivé Casas, de la federació d’organitzacions LaFede.cat. La taula rodona estarà oberta al públic general.

Tallers al mercat Puigmercadal

El Mercat Puigmercadal acollirà tres tallers relacionats amb productes de comerç just: el dissabte 18, a les 10.30 h es durà a terme el taller d’Estampació de bosses de comerç just; el divendres 24, a les 18 h, un taller sobre Elaboració de piruletes amb xocolata i el divendres, 31 a les 18 h, es farà un Tast de xocolata amb els cinc sentits. Les activitats són per a tots els públics i tindran una durada d’entre una hora i una hora i mitja.

Comerç just a la Festa del Riu

El comerç just també tindrà presència a la Festa del Riu, que se celebrarà el 24 i 25 de maig a Manresa. A les 11 del matí, s’organitzarà sota el Pont Nou del riu Cardener, els jocs Rius i Vida, aigua a casa i al món sobre consum d’aigua i Justícia Global; a les 12 h al parc Josep Vidal hi haurà el taller Contes per capgirar el món enfocat a nens i nenes a partir de cinc anys per tractar temes com la justícia, el respecte, la igualtat i la transformació social, una sessió que anirà a càrrec de la cooperativa Cuentropía. A les 18.30 h hi haurà Contes solidaris a càrrec de la companyia Vivim del Cuentu, que acostarà valors com la interculturalitat, la igualtat, el diàleg, la cooperació el compromís i el consum responsable als infants mitjançant contes teatralitzats.

Durant la tarda, de 17 a 21 h, també al parc Josep Vidal, hi haurà, d’una banda, una mostra d’entitats i projectes de Justícia Global i, de l’altra, jocs i tasts de comerç just a la Haima de la Casa Flors Sirera i Manresa Ciutat pel Comerç Just.