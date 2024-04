Tot el que has de saber de la Festa del Riu 2024: dates, novetats i activitats

La Festa del Riu de Manresa arriba aquest 2024 ampliada a dos dies per consolidar-se com "la cita anual més important de la cultura i l'economia transformadora del Bages", assegura l'Ajuntament de Manresa. Tindrà lloc el divendres 24 i el dissabte 25 de maig al parc Josep Vidal, espai on hi havia la Carpa del riu, i el seu entorn.

Què proposa la Festa del Riu?

Seran dos dies plens d’activitats, xerrades, concerts i jocs per als més petits, que es complementaran amb activitats prèvies que es posaran en marxa a partir del 2 de maig.

Els actes centrals de la Festa del Riu començaran el matí del divendres 24 de maig al parc Josep Vidal amb la celebració del primer RockinFest, un espai de formació musical, composició de cançons i d'actuació en directe adreçat als estudiants de secundària del Bages. A la tarda, de 18 a 20 h, es podrà assistir a la xerrada “Una proposta decreixentista per desarmar el col·lapse”, a càrrec d’Adrián Almazán, que parlarà sobre la necessitat d’establir noves perspectives i estratègies per canviar el model socioeconòmic i posar-hi la vida al centre. En acabar, hi haurà una exhibició de projectes emergents de cultura transformadora que inclou propostes com Cors de Dones, Tastet de Rumba, Lion Spirit Band, i l’exposició del projecte intercultural Gatzara.

Dissabte de natura i redescoberta de l’entorn

La concentració dels actes de la Festa del Riu al parc Josep Vidal ofereix l’oportunitat de descobrir un dels espais d’oci i lleure més important de la ciutat. L’espai que ocupava l’antiga carpa del riu i zones pròximes acolliran activitats molt vinculades a la natura com ara un taller d’anellament científic d’ocells, una activitat per descobrir l’aigua a través dels cinc sentits, una altra sobre la vida al riu i al bosc de ribera en què s’observaran macroinvertebrats aquàtics, i una caminada entre el Pont Vell i la fàbrica Blanca i Vermella per descobrir el patrimoni natural i industrial del costat del riu. El dissabte al matí el parc també acollirà altres tallers i activitats per a tots els públics.

Carpes i ambient a tocar del riu, en una foto d'arxiu / AJM

Espai per a entitats i per a l’economia transformadora

Dissabte a la tarda, la Festa del riu celebrarà la mostra d'entitats i cooperatives de l'Economia Social i Solidària del territori. Hi seran presents trenta entitats de sectors com l’agrícola, l’alimentari, el cultural, l’energètic, l’oci, la salut, els serveis i el tèxtil, entre altres. També es podrà participar en una gimcana sobre valors de l’economia social i solidària i en el mercat de l’estraperlo, així com passejar per la mostra de productes gastronòmics de proximitat. Els més petits podran gaudir de jocs i passar una bona estona amb teatre i un concert de Reggeae per Xics.

El dissabte recuperarà la programació de vespre d’anys enrere amb un concert a partir de les 21 h a càrrec de Boom Boom Fighters, un projecte nascut el 2021 entre Mataró i Girona, que combina el roots reggae dels anys 80 amb el dancehall dels 90.

Activitats prèvies

La Festa del Riu, però, començarà el dia 2 de maig amb tallers d’autoreparació d’aparells i de bicicletes, així com tallers de costura. El dia 15 hi haurà la taula rodona “Conrear amb justícia en temps d'emergència ecosocial” a la Casa de la Culla, i l’endemà una xerrada sobre “Recer per cuidar el morir. El negoci funerari i les alternatives al territori” a l’Ateneu Popular La Séquia. El 21 de maig també hi haurà la taula rodona “Habitatge cooperatiu en sòl privat: Per on començar?”, al Casino de Manresa, i el dia 23, la taula rodona “Empreses i DDHH: reptes actuals i estratègies d'acció”, a la sala d’actes FUB2. El dimarts 21 de maig, s’obrirà el centre TechLab de la UPC a tota la ciutadania.

Algunes de les activitats que s’organitzen en el marc de la Festa del Riu necessiten inscripció prèvia. Consulteu els detalls de cada activitat a la web de la Festa del Riu.

Qui hi ha darrere de la festa?

La Festa del Riu és organitzada per l’Ajuntament de Manresa, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Casa de la Música de Manresa. També compta amb la complicitat i la col·laboració d’entitats, projectes, empreses i associacions del territori "que s’impliquen en l’organització d’actes i que fan que la festa sigui també un espai d’intercanvi, de coneixença i de treball transversal entre les iniciatives del territori", detalla l'Ajuntament.