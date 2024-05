Illa no descarta els vots del PPC tot i "no ser la primera opció" i apunta que "la sociovergència no és impossible"

El presidenciable del PSC, Salvador Illa, no ha descartat ni els vots del PPC a una investidura ni un pacte entre socialistes i Junts. En una entrevista aquest dimarts a Rac1, Illa ha afegit que no són els escenaris més probables, si bé no hi ha tancat la porta.

Sobre un suport del PPC, el candidat del PSC ha afirmat que "no seria el més adient" i que "no és la primera opció". Preguntat aleshores per si descarta els vots d'Alejandro Fernández, Illa ha conclòs que "no", però ha demanat "coherència". Illa també ha constatat que "la sociovergència no és impossible", si bé creu que "no és el millor moment". El candidat del PSC també veu "inaudit" que el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, demani el suport de qui ha guanyat les eleccions.

Illa està decidit a presentar-se a la investidura. Durant l'entrevista d'avui, el candidat i diputat electe del PSC no ha tancat la porta ni a acceptar vots del PPC ni a pactar una "sociovergència". Ara bé, ha afirmat que cap dels dos escenaris no són prioritaris. Sobre un eventual suport de la formació de Fernández, Illa ha subratllat que "no seria el suport més adient", i que prefereix pactes "coherents". Però també ha sigut rotund en rebutjar descartar el PPC del tot. Això sí, ha asseverat que se sent "més còmode" amb les formacions "progressistes", en referència a ERC i comuns.

En la mateixa línia ha mantingut oberta la porta a un pacte amb Junts: "No és impossible". Però també ha matisat que "no és el millor moment" per pactar amb els post-convergents. Illa ha reflexionat que hi ha posicionaments "de la part de la 'vergència' que exclouen" l'acord. En aquest sentit, el presidenciable socialista ha insistit a teixir "acords amplis".

També ha criticat que Puigdemont demani que el PSC l'investeixi, encara que sigui a partir d'una abstenció: "És inaudit que qui hagi quedat segon demani els vots de qui ha guanyat les eleccions", ha reiterat. Illa ha conclòs que no li generaria "cap problema" que Puigdemont es presentés físicament a la investidura del líder socialista.

Sobre ERC i el seu intens debat intern amb la pugna per lideratges, Illa ha opinat que les victòries i les derrotes "no duren per sempre", i que hi ha moments "de tot". El candidat del PSC ha afegit que els republicans estan patint el "desgats" d'haver governat 15 dels últims 20 anys sense assolir "fites rellevants".

Andreu Mas-Colell, exconseller d'Artur Mas als governs de Convergència que va donar suport a la candidatura de Pere Aragonès el 12-M, ha dit en un article avui a 'La Vanguardia' que espera que ERC faciliti una investidura del PSC, encara que es quedi a l'oposició. Sobre això, Illa ha valorat la "claredat" de Mas-Colell i que "subscriu" moltes de les coses que afirma l'exconseller.