Queda suspesa definitivament l'edició del 2020 del festival de 4x4 a Les Comes

El festival 4x4 de Les Comes, que s'havia de celebrar el mes de març passat i que es va traslladar al cap de setmana del 31 d'octubre i l'1 de novembre, ha quedat definitivament suspès. El fet que la matinada d'ahir es publiqués al Diari Oficial de la Generalitat les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la covid-19, que en principi ha de tenir una durada de quinze dies, fan impossible la celebració de les activitats previstes.

L'organització de Les Comes va explicar ahir que en tot moment havia tingut la intenció de dur a terme aquest esdeveniment i de fer-ho en compliment de la normativa i de les mesures de seguretat necessàries. Per això va preveure tots els protocols necessaris. Però les restriccions vigents a partir d'ahir impossibiliten l'organització de l'esdeveniment.

La política de cancel·lació del 4x4 de Les Comes permet en tot moment la devolució de la totalitat de la inscripció si així ho desitjaven els participants. Qui ho vulgui fer, pot omplir el formulari que hi ha al web de la prova fins al dia 1 de novembre. Si no, es rebrà una entrada per a la propera edició, que es confia que es pugui dur a terme el mes de març.