Cabestany: «Aquest triomf ens dona més que tres punts»

? El tècnic del CF Igualada va emfasitzar després de vèncer a Barcelona que, «per a nosaltres, aquest triomf suposa més que tres punts, perquè som a la primera jornada i l'hem aconseguit a la inexpugnable Bombonera de Nou Barris». Marc Cabestany va explicitar que «sabíem al camp on anàvem i sabíem que avui havíem d'estar molt ordenats en defensa i molt atents a les segones jugades, sense arriscar en excés». «Crec que durant el partit hem anat de menys a més. A la primera meitat no hem estat del tot fins, però a la segona hem jugat millor i això ens ha permès recuperar pilotes i crear jugades d'atac ràpides. I al final hem tingut l'encert de donar dues fuetades que han suposat els gols i que ens han donat la calma necessària per guanyar», va concloure.