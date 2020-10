La Reial Societat s'imposa al camp del Betis i se situa líder

La Reial Societat es va situar ahir líder provisional de la Lliga Santander en guanyar per 0-3 al camp del Betis en un partit que els andalusos haurien pogut aprofitar per situar-se en la mateixa posició. El sallentí Aitor Ruibal va debutar, com a lateral dret en el Betis, però no va poder fer res per evitar que Portu avancés els bascos dos minuts abans del descans. El Betis va empatar amb un gol de Sanabria a l'inici de la represa, però l'acció va ser anul·lada per fora de joc en la rematada. En canvi, l'altra àrea, Bartra va cometre penal sobre Isak i Oyarzabal va sentenciar. A més, Januzaj va fer el tercer en un gran contraatac.

Empatat a punts amb la Reial hi ha el Vila-real, que va derrotar el València amb un gol de Parejo, descartat per l'equip de Mestalla a l'estiu. Un altre exvalencianista, Alcácer, havia avançat els groguets i Guedes havia empatat.

En els altres partits, empat a zero entre Osasuna i Eibar; l'Athletic va sortir de la zona baixa derrotant el Llevant per 2-0, amb gols de Berenguer i Williams; empat a dos entre Osca i Valladolid, en què els locals Rafa Mir i Sandro van igualar els gols inicials de Bruno i Waldo; i triomf de l'Elx, amb anotacions de Pere Milla i Morente, al camp de l'Alabès.

A Segona, l'Espanyol va caure per 1-0 a Vallecas però conserva el lideratge i el Girona va derrotar l'Oviedo amb un gol de Monchu.