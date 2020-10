El City de Guardiola empata al camp del West Ham i el Liverpool remunta

El Manchester City de Pep Guardiola no va poder passar de l'empat a u al camp del West Ham United. A la represa, Foden va igualar el gol inicial d'Antonio. El City va ser molt superior però no va estar encertat de cara a porteria. El Manchester United va empatar a zero gols a Old Trafford davant del Chelsea. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat però sense punteria.

Per la seva part, el Liverpool es va imposar al Sheffield United per 2 a 1. Sander Berge va avançar els visitants (min 13). Roberto Firmino va empatar (min 41) i Diogo Jota va culminar la remuntada (min 64).

El Crystal Palace va vèncer a domicili al camp del Fulham (1-2). Riedewald va marcar pels visitants gràcies a un gol matiner. A la segona meitat Zaha posava el 0-2, Kamara va ser expulsat a les acaballes pels locals i Caireny al 95 va marcar el gol de l'honor del Fulham, 1-2.