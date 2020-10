Bartomeu plega fent el paper de víctima

Tocat i enfonsat, però disparant a l'hora de marxar. Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva van dimitir ahir dels seus càrrecs acorralats per la decisió de la Generalitat de no donar-los cobertura en la seva intenció d'organitzar el vot de censura contra ells el 15 i el 16 de novembre. El Govern català va enviar una carta al ja expresident al matí, en què li deia que no hi havia cap raó sanitària que impedís la celebració de la moció de censura aquest proper cap de setmana, sempre que se seguissin les recomanacions del Procicat. Davant de l'allau de denúncies que podien rebre si no complien els estatuts de l'entitat, Bartomeu i els seus van acordar plegar.

D'aquesta manera, triomfa la feina dels propulsors de la recollida de firmes que van impulsar el vot de censura, liderats per Jordi Farré, que van provocar la celebració del vot. El Barça va intentar allargar el termini que tenia per organitzar-lo, descentralitzat en 22 seus, 13 a Catalunya i vuit a fora, argumentant motius sanitaris. Però el vot de qualitat del representant de la Federació Catalana de Futbol en la mesa del vot de censura va fer desestimar aquesta possibilitat, i la resolució del Govern català va ser el cop final. Tots dos van enutjar un Bartomeu que va sortir a explicar-se, en una compareixença sense preguntes, amb un tarannà bel·ligerant i atacant aquestes decisions.



«El que ells demanen»

Bartomeu, que va afirmar que la decisió s'havia pres de manera «serena i acordada», va esgrimir que «els demanàvem [a la Generalitat] cobertura legal, la mateixa que van demanar ells al Govern central, però han decidit no donar el mateix que han demanat. Han optat per rentar-se les mans en una situació que els resulta incòmoda» de decidir.

L'expresident va afegir que el Barça no podia convocar la moció de censura en aquestes circumstàncies. «Havíem de preservar la salut de tothom i no podíem situar-nos en la disjuntiva entre la salut i una votació. Per això no convoquem els socis i dimitim».



Resistint després del 2-8

Bartomeu va argumentar els motius pels quals van seguir després de perdre per 2-8 contra el Bayern l'agost a Lisboa. «El més fàcil era dimitir, marxar després d'aquella dolorosa derrota, però calia prendre decisions i tot enmig d'una crisi mundial sense precedents. No podíem deixar el club en mans d'una gestora amb unes competències limitades».

Va recordar que gràcies a ells es va fitxar Koeman i es va quedar Messi i que «no volíem fugir tot i el desgast personal. S'ha insinuat que teníem coses a ocultar i por d'avalar. Tot fals. Vaig defensar que l'autocrítica ens fa més forts, però el que hem viscut aquests últims mesos sobrepassa el límit. Se'ns ha faltat al respecte, se'ns ha amenaçat, a mi, a la meva família i també a les dels meus companys de junta». Va afirmar que havia estat «un honor servir el club» i que havia exercit el càrrec amb «honradesa i responsabilitat».



Decisions a prendre

També va marxar fent advertències, sobretot a la nova gestora, que segurament estarà encapçalada per l'exdirectiu Carles Tusquets, de la qual «espero que pròximament pugui tancar l'adequació salarial de la plantilla, que si no es completa pot tenir greus conseqüències per al club».

Des del punt de vista esportiu, marxa deixant una patata calenta damunt de la taula a qui vingui, ja que dilluns van aprovar els requeriments per formar part d'una futura Superlliga Europea de clubs. Segons ell, «això ho hem aconseguit per davant de grans magnats i d'estats, mantenint el club en mans dels socis. Som singulars i això suposa que no haguem de repartir dividends i que els beneficis es destinin a inversions esportives i patrimonials. La solidesa del club és indiscutible». També va afirmar que van aprovar els requeriments per participar, si és possible, en un mundial de clubs.

Finalment, va convidar a girar full i que «tothom tregui les seves pròpies conclusions. Només vull seguir gaudint del Barça i els que vinguin tindran tot el meu suport en el futur. Som els socis els que decidim el nostre futur i aquesta és la nostra grandesa».



Reaccions favorables

Després de saber-se la notícia, tota l'oposició en pes va reaccionar positivament. L'impulsor de la moció que ha tombat Bartomeu, Jordi Farré, i la seva plataforma Nou Impuls Blaugrana, va defensar que el vot es podia fer aquesta setmana i es va alegrar perquè «sempre és millor que els socis puguin començar a mirar el futur amb total seguretat».

Joan Laporta va escriure un tuit en què exclamava que «ja era hora! Per fi s'obren els camins per refer el Barça!». Víctor Font, al seu torn, escrivia que «més de 19.000 socis i sòcies han assenyalat el camí. Ara, el Barça necessita un rescat. Aquesta nit us dic amb més il·lusió que mai que tenim les idees, l'equip i l'empenta per reconstruir el club».