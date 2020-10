La Penya perd a la lliga i triomf del Barça a Europa

? El Joventut va pagar quatre baixes i el viatge a Kazan i va perdre a la pista de l'Urbas Fuenlabrada per 93-84. Els madrilenys assoleixen el seu segon triomf seguit a la lliga de la mà dels punts d'Eyenga, Emegano i Trimble. Abans, l'Unicaja havia apallissat el Casademont Saragossa a domicili (63-92). El derbi canari Iberostar-Gran Canària es va ajornar per un cas de covid en els visitants. Pel que fa a l'Eurolliga, el Barça va sumar la cinquena victòria de manera agònica en vèncer a la pista del TD Systems Baskonia per 71-72. Els blaugrana dominaven, però un parcial de 19-2 per als locals va situar el 69-58. Quan tot semblava perdut, el Barça es va refer, Abrines va esmaixar i Mirotic va tapar l'últim tir de Peters.