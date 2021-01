Peterhansel i Benavides vencen

Somriures i llàgrimes després de la darrera etapa del 43è Dakar, que es va acabar ahir al migdia a la localitat de Jiddah. El francès Stéphane Peterhansel (cotxes) i l'argentí Kevin Benavides (motos) van celebrar la catorzena victòria i la primera, respectivament, en el mític raid, en una jornada tenyida de dol un cop es va saber que el motociclista Pierre Charpin va morir després de passar cinc dies en coma induït arran d'una caiguda en la setena etapa. Pel que fa als representants de la Catalunya Central, satisfacció generalitzada: tots ells van rebre el diploma de finishers que acredita els qui aconsegueixen completar el recorregut sencer.

«Estic molt content amb la 12a plaça de la general», va manifestar Jaume Betriu (FN Speed-KTM Team) després de finalitzar 9è la darrera etapa -disputada entre Yanbu i Jiddah, amb 447 km, 200 cronometrats- i culminar la seva segona actuació en el Dakar dues places davant de la que va assolir l'any passat en el seu debut. «L'objectiu era millorar i, després de treballar molt aquesta última setmana, ho he aconseguit. No ha estat fàcil, però a base d'esforç i perseverança el resultat que buscava ha arribat», va afegir el pilot de Coll de Nargó.

De cara a l'any vinent, Betriu té clar com pot progressar: «Si vull estar en el top 10 he de començar millor. Aquest any, això m'ha perjudicat, vaig començar a un ritme inferior. Si des del primer dia entrés al grup capdavanter, la velocitat de la resta de competidors t'ajuda a tirar endavant. A més, he tingut alguns problemes amb la navegació i petites caigudes que, afortunadament, no han tingut conseqüències. He arribat sencer, això és el més important».

El pilot de Guardiola de Berguedà Marc Calmet (FN Speed-Rieju Team) també va poder somriure ahir a Jiddah després de culminar amb èxit la seva estrena al Dakar. Integrat a l'equip Rieju, va acabar en la 34a posició i va acumular experiència per intentar millorar en properes edicions.

El manresà Gerard Farrés i el copilot igualadí Armand Monleón (Monster Energy Can-Am) van finalitzar 11ens en la categoria de buguis, després de viure dues setmanes plenes d'incidències de tota mena. «Tornarem i ho farem més forts que mai», va afirmar Farrés després de ser 9è a l'etapa.

En la seva tercera participació sobre quatre rodes, i la segona amb Monleón, el manresà, veí de Manlleu, va reconèixer que «ha valgut la pena acabar». En una categoria nova al Dakar, el 2019 va ser segon, i l'any passat 11è.

Farrés va comentar que «ha estat un Dakar duríssim, molt exigent en tots els sentits, i personalment ha estat difícil de gestionar. He d'admetre que durant les primeres etapes hi va haver algun moment en què vaig voler plegar, no comprenia per què teníem tanta mala sort, però som aquí gràcies a l'Armand, que mai es va rendir, i a tota la gent que ens ha animat. Hem entès la cursa i jo he après molt en el tema mecànic».

Giniel de Villiers i l'odenenc Àlex Haro han tingut un munt de punxades durant el Dakar, però finalment van poder dur el seu Toyota Gazoo Racing fins a la 8a plaça de la general després de guanyar la 5a etapa en cotxes.

Isidre Esteve i Txema Villalobos (Toyota Hilux Overdrive) no van poder lluitar per estar entre els 10 millors, com havien apuntat a la prèvia, i van acabar els 28ens. «Ha estat l'edició amb més competitivitat de les sis que he disputat en cotxes, i el nostre resultat té un mèrit enorme», va destacar el conductor d'Oliana.