Ple de negatius en les PCR practicades a les jugadores del Cadí

Les proves PCR practicades a les jugadores i cos tècnic del Cadí la Seu han donat negatiu i, per tant, s'han reincorporat als entrenaments pensant en el viatge a Romania, on la setmana que veu jugaran partits de l'Eurocup. El Cadí va ajornar el partit contra l'Avenida per casos del seu últim rival, el València.