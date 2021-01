Toni Bou renova per tres anys més amb l'equip Repsol Honda

El pierenc Toni Bou, 28 vegades campió del món de trial entre les competicions a l'aire lliure i indoor, correrà com a mínim tres anys més i ho farà amb l'equip Repsol Honda, amb el qual competeix des del 2007, quan va iniciar-se la seva tirania en el trial mundial.

Bou va admetre que «estic molt content amb aquesta notícia. He d'agrair a Honda la seva confiança, sobretot en moments tan complicats com aquests. Renovar per tres anys és un premi a la meva bona carrera i també a la feina que hem fet plegats en el decurs de totes aquestes temporades».