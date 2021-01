El Manresa frega el triomf a Castelldefels (1-1)

A la ciutat natal del tècnic blanc-i-vermell, Ferran Costa, el Centre d'Esports Manresa va puntuar per sisè partit consecutiu. Els bagencs sumen així dos mesos de competició sense conèixer la derrota i s'afermen com un dels integrants del tercet capdavanter, tot i que la victòria del Terrassa a l'Olímpic contra el Valls (2 a 0) propicia que ara els manresans ocupin la tercera posició pel goal average general, amb els mateixos punts (20) que els vallesans, a un del líder Europa.

L'equip manresà va tornar a deixar paleses les seves virtuts futbolístiques a Castelldefels. Els blanc-i-vermells van exhibir un futbol propositiu i van crear fins a vuit ocasions de gol en el decurs de la confrontació, però la decisiva actuació de dos exjugadors de l'entitat, el porter Martín Yamandú i el mitjapunta Fran Orellana, van ser determinats per impedir que els bagencs signessin la setena victòria a la lliga.

La primera ocasió de gol dels blanc-i-vermells es va produir quan encara no s'havien exhaurit els dos primers minuts. Jordi García va executar un servei de falta a 8 metres de la frontal amb una magnífica rosca que va superar per l'exterior la tanca defensiva i va obligar Martín Yamandú a lluir-se per impedir el gol.

Les reduïdes dimensions del municipal dels Canyars afavorien el joc aeri i en profunditat i dificultaven el futbol combinatiu,però Moha va tornar a posar a prova el seu antic company d'equip amb un potent xut (min 9). Tot i que l'entorn era desfavorable, el Manresa va imposar el seu estil de joc de forma progressiva i res feia preveure que els costaners adquiririen avantatge en la seva primera ocasió. Pedro Bilbao va arrencar com a interior per la dreta i va assistir Fran Orellana, per tal que el mitjapunta, blanc-i-vermell el curs passat, penetrés a l'àrea de penal i creués la pilota amb mestria, fora de l'abast de Marc Vito (min 22).

El gol dels mariners va propiciar un escenari preocupant. A més de l'entorn, ara el context i el marcador també eren desfavorables i els locals es podien parapetar en defensa i optimitzar les accions de contracop, la seva arma preferida. Els manresans van respondre a les dificultats amb caràcter: van acceptar de bon grat disposar de la possessió i van incrementar la seva pressió per recuperar ràpidament l'esfèrica quan la tenia l'oponent. Toni Sureda va posar a prova la col·locació de Martín Yamandú en un servei de falta llunyà ajustat a la base del pal dret de la porteria local (min 28) i Juli Serrano, a servei d'Izan Checa, va obligar el porter castelldefelenc a exhibir el millor del seu repertori per evitar l'empat (min 34). Martín Yamandú no va poder evitar la igualada a la cinquena. Noah va centrar des de la posició d'interior esquerre, el porter local va topar amb dos defenses en la seva sortida i Toni Sureda va recollir la pilota, es va regirar, i va reequilibrar l'electrònic amb el seu tercer gol a la lliga (min 35). Els blanc-i-vermells es van desfermar en atac arran de l'empat i Jordi García, des de l'interior de l'àrea de penal, escorat a l'esquerra, va executar una rematada de rosca a un metre de terra (min 44) que va permetre a Martín Yamandú completar la seva exhibició. L'estadística era aclaparadora al descans: una ocasió local per sis dels visitants; tres aproximacions a porteria dels costaners per 13 dels blanc-i-vermells.

L'allau d'oportunitats dels manresans va propiciar que l'entrenador dels mariners, Miki Carrillo, optés per plantejar un parany tàctic als visitants a la represa. Els locals van començar a pressionar els manresans a tot el camp i van aconseguir alentir i dificultar la generació d'accions ofensives dels blanc-i-vermells i després de l'execució d'un córner, Sergi Moreno va rematar de cap amb intenció, però Marc Vito va exhibir col·locació i va blocar (min 56).

El Manresa va mantenir la iniciativa en tot moment i Ferran Costa va vigoritzar l'atac dels bagencs amb la incorporació al joc d'Àlex Iglesias. El lateral esquerre juvenil va penetrar com a extrem (min 64) i va centrar enrere per tal que Solernou rematés arran del pal dret de la porteria costanera. El domini visitant es va intensificar a partir del min 73. Els manresans volien vèncer i Franco es va unir a la causa amb les seves incursions per la dreta. Precisament una penetració del davanter va originar l'ocasió de segellar el triomf. Franco va centrar passat al segon pal, Nil Pradas va servir enrere cap a Izan Checa i la rematada creuada del fruitosenc va fregar el pal dret de la porteria de Martín Yamandú (min 88).

Tres partits decisius

Les quatre victòries i els dos empats que el Manresa ha signat en les sis últimes jornades que ha disputat han situat els blanc-i-vermells tercers a la classificació, amb els mateixos punts que el segon, el Terrassa, i a només un del líder Europa, amb el matís que els escapulats han jugat dos partits menys.

Els propers tres partits seran cabdals per tal que el Manresa es consolidi en els llocs capdavanters i segelli, de forma virtual, la permanència a Tercera. Aquesta setmana, els bagencs rebran l'Igualada, novè, amb 10 punts. La següent, visitaran el feu del cinquè, el San Cristóbal, i obriran febrer amb la visita al Nou Congost del setè, el Santfeliuenc. Segons els resultats assolits en aquests tres duels, la visita al camp de l'Europa tindrà o no transcendència en la lluita pel primer lloc.