Copa del Rei: el Barça debuta amb l'Unicaja

El Baxi Manresa va quedar fora de la Copa del Rei després de perdre amb el Barça a la Lliga i en benefici de l'Unicaja, a qui enguany ha derrotat en dues ocasions. Els dos rivals dels bagencs es veuran les cares en els quarts de final de la competició segons el sorteig que es va dur a terme ahir a Madrid, i que també va deparar els enfrontaments Real Madrid-València, Iberostar Tenerife-Burgos i Baskonia-Joventut.

El president de l'ACB, Antonio Martín, va obrir la porta a que el torneig, que es jugarà de l'11 al 14 de febrer al Wizink Center de la capital espanyola, acollir alguns espectadors. «Hi haurà els millors equips, d'això no en tinc cap dubte, a veure si el bitxo ens dóna una mica de treva», va apuntar.

«L'Unicaja serà un rival molt dur», va afirmar Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, en referència a un partit que es disputarà el divendres 12 de febrer a les 21.30 h. Si guanyen, els culés es trobaran l'endemà (19 h) a les semifinals amb el vencedor del matx Joventut- Baskonia (divendres, 18.30 h).

«Ens ha tocat un rival dur, però encara més important que el rival és la idea de la Copa, perquè tot passa molt ràpid, són 40 minuts en els que tothom pot guanyar a tothom. Per això és tan apassionant», va afegir el tècnic. Per la seva part, Nacho Rodríguez, mànager del bàsquet blaugrana, va assegurar que Unicaja és un rival «molt complicat, amb una plantilla molt equilibrada per tornar a l'Eurolliga la temporada vinent, amb un joc exterior molt bo». I va anotar que quan arribi la Copa ja tindrà disposarà de tot l'equip, ja que ara té uns quants lesionats.

El director esportiu dels andalusos, Manolo Rubia, va assegurar que volen donar la sorpresa com ja ho van fer el 2005 en derrotar el Madrid a Saragossa. «El Barça és un dels millors equips d'Europa. Però hem de jugar sense complexes ni pressió», va indicar.

La Copa del Rei començarà el dia 11 de febrer amb l'Iberostar-Burgos (18.30 h) i el Madrid-València (21.30 h). Els dos vencedors s'enfrontaran a la semifinals del dissabte a les 16 h. La final tindrà lloc el diumenge a les 18.30 h.

Sobre el duel amb el Baskonia, l'entrenador del Joventut, Carles Duran, va comentar que «serà la nostra final i jugarem la nostra millor final possible davant d'un equip que té moltes armes per posar-nos en dificultats». El tècnic català va reconèixer que l'equip està ara «lluny de l'equip que volem ser», després de perdre els quatre darrers partits de Lliga.