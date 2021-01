El surienc Josep Garcia tornarà al mundial d'Enduro GP

El pilot surienc Josep Garcia tornarà aquest any a la categoria d'EnduroGP, en la qual ja va obtenir el títol el 2017, després que el seu equip, el Red Bull KTM Factory Racing, anunciés la tornada al certamen. Després de tres anys competint en el WESS, unes sèride les quals afirma que l'han convertit en un pilot «millor i més complet», Garcia torna a un «enduro tradicional» i a l'especialitat en què va créixer i on sempre ha confessat que se sentia més a gust. En les WESS, Garcia va aconseguir tres victòries absolutes, una d'elles a la BR2 de Solsona.

Garcia va declarar que «estic molt content de poder tornar a l'enduro i ens tocarà centrar-nos en el mundial d'Enduro GP, el Campionat d'Espanya d'enduro i en algunes curses importants que encara estan per definir».

Segons el pilot bagenc, «l'objectiu d'aquest any serà lluitar pels títols en què competeixi, en la categoria d'Enduro 2 i amb una moto fantàstica amb la que fa un any que corro i que va francament bé. El meu objectiu en les curses és el de guanyar».

El campionat començarà el 18 de juny a Portugal i tindrà sis proves. Les altres seran a Itàlia, Estònia, Suècia, Alemanya i França. Explica que «el fet d'haver participant en els dos últims grans premis de l'any passat i de guanyar dues jornades a Portugal m'ha tret pressió. Sabem que tenim el niell per ser a dalt i que podem treballar per millorar. Per això ara toca seguir treballant i preparar aquesta nova temporada».