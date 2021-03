El Manresa pretén consolidar-se entre el quart i el sisè lloc en les últimes jornades

Quan només queden quatre jornades per al final de la primera fase de la lliga a Tercera Divisió, els objectius pels quals han de maldar els dos clubs de casa nostra, Manresa i Igualada, en les properes setmanes, ja estan del tot definits.

Tal com Regió7 ha testimoniat, els blanc-i-vermells han exhibit un joc combinatiu de quirats i la seva intensitat i pressió defensives s'han revelat com les millors de la categoria. Aquestes aptituds han permès als manresans consolidar-se en el cinquè lloc de la classificació del Subgrup 3A. Si els bagencs la mantinguessin al final de la primera fase o si milloressin o cedissin només una posició, aquest fet els permetria competir, a la segona, per accedir als quarts de final de les eliminatòries d'ascens a Segona Divisió RFEF, la nova categoria que l'ens federatiu impulsa i que se situarà entre l'actual Segona B, que des de la temporada 2021-22 s'anomenarà Primera Divisió RFEF i la Tercera Divisió.

Recuperar l'hàbit de guanyar

Tot i que el Manresa no ha sumat cap victòria des del passat 10 de gener, quan va assaltar la segona posició del Subgrup 3A en vèncer el Terrassa al seu feu (0 a 1), els jugadors de Ferran Costa ocupen un meritori cinquè lloc a la taula classificatòria. Sens dubte, els sis empats i la derrota al camp del líder signats des d'aleshores, són un bagatge pobre i insuficient per a un equip que practica un futbol modern, atractiu, dinàmic i competitiu.

L'empat assolit ahir a la Pobla de Mafumet pràcticament garanteix al Manresa classificar-se entre el quart i el sisè lloc a final de mes. Vèncer el cuer el proper diumenge a l'estadi del Congost, permetria als blanc-i-vermells corroborar la seva presència a l'anomenada Segona fase per a Segona Divisió RFEF i els partits al camp del Valls i a casa, contra el Terrassa, haurien de servir a l'equip per recuperar l'hàbit de guanyar.

En l'hipotètic cas que els manresans accedissin a la Segona fase per a Segona Divisió RFEF, en aquest segon tram de la lliga s'enfrontarien, a doble volta, als equips classificats en el quart, cinquè i sisè lloc del Subgrup 3B. Totes les formacions accediran a aquesta etapa de la competició amb els punts sumats en les vint-i-dues jornades de la primera. En finalitzar aquest segon tram de la lliga, el primer i el segon es classificaran per als quarts de final dels play-off d'ascens a la nova categoria.

El repte blau d'eludir el descens

La lògica fa preveure que l'Igualada haurà de lluitar per mantenir-se a Tercera Divisió a la segona fase, oimés si tenim en compte els quatre oponents amb què els anoiencs s'han d'enfrontar per tancar la primera (Santfeliuenc, Europa, Vilafranca i la Pobla de Mafumet).

En l'anomenada Fase per a la permanència a Tercera Divisió, els blaus hauran de jugar contra els equips classificats entre el setè i l'onzè lloc del Subgrup 3B, també a doble volta. Els equips iniciaran les 10 jornades d'aquesta segona fase de la lliga amb la puntuació assolida en el primer tram de la competició. Només els quatre primers classificats, de deu equips, certificaran la seva continuïtat a Tercera Divisió.