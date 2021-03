L'últim mat de Charles Thomas

Charles Thomas lluita per un rebot amb Rafael Rullán

Charles Ray Thomas es va incorporar al Manresa EB la tarda del divendres 18 de setembre de 1975 cedit pel FC Barcelona. La vesprada anterior, el pivot de 2,01 m i 29 anys va jugar amb l'equip dirigit per Antoni Serra i liderat pel llegendari Ed Johnson un partit de pretemporada contra els blaugrana amb triomf manresà (90 a 81). Els de la capital del Bages van acabar el partit amb només tres jugadors per les faltes personals comeses, però la mestria del base Joan Martínez va permetre certificar una victòria fonamentada en els 38 punts d'Ed Johnson i els 16 de Charles Thomas. Manresa va ser l'última etapa de la carrera esportiva d'un pivot dotat d'unes qualitats físiques excepcionals que el van convertir en un dels primers grans esmaixadors de la Primera Divisió, la màxima categoria estatal. L'estada de Charles Thomas a l'equip manresà va ser efímera. Només va jugar nou partits de lliga amb el Manresa EB en els quals va anotar 63 punts.

No endebades, el nord-americà va aterrar a l'equip bagenc després de patir una greu lesió el 24 de novembre del 1974 en el clàssic contra el Reial Madrid (100 a 83). Mai es va recuperar del tot del trencament del tendó rotulià que va patir aquella fatídica jornada. A més, quan es va incorporar al Manresa EB la seva muller Linda, exatleta universitària, ja l'havia abandonat i havia retornat als Estats Units amb els dos fills del matrimoni, Carlos Thomas i Matt.

Després de deixar el Manresa EB Charles Thomas va iniciar la davallada definitiva a l'infern de l'alcoholisme i la drogoaddicció que va propiciar la seva desaparició a inicis dels anys vuitanta. La darrera vegada que se'l va veure viu va ser a l'aeroport de la capital mexicana, molt demacrat. Els posteriors rumors sobre la seva defunció, tot i les diverses versions que circulaven, es van considerar com a creïbles i el fet que no tornés a contactar mai amb els seus familiars van corroborar la veracitat d'un hipotètic final tràgic.

Però no va ser així. La nit de dijous, el periodista de RAC1 Marc Mundet va donar a conèixer en el programa «Tu diràs» que Charles Thomas havia contactat telefònicament amb el seu company al Barça durant cinc exercicis Norman Carmichael. L'exjugador de 74 anys resideix en un geriàtric d'Amarillo (Texas). Aquell pivot dominant que va fitxar per un milió de pessetes (6.000 euros) el directiu del CB Sant Josep de Badalona Ramon Ciurana i que va enlluernar en els dos primers cursos al bàsquet espanyol (període 1968-70) va esmaixar per última vegada una pilota en competició oficial amb el Manresa EB.