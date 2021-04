La Reial de Núria Mendoza rebrà l'Atlètic i el Barça visitarà Sevilla

La Reial Societat, equip en què juga la defensa monistrolenca Núria Mendoza, s'haurà d'enfrontar a l'Atlètic de Madrid en els quarts de final de la Copa de la Reina de futbol, segons el sorteig que es va fer ahir a Las Rozas. Les donostiarres disputaran aquest partit únic a casa, el 21 o el 22 d'abril. Per la seva banda,el Barça, on podria tenir opcions de jugar la sesrovirenca Jana Fernández, haurà de visitar el Sevilla, el mateix rival al qual va vèncer per 0-4 a la lliga fa dos caps de setmana. Els altres dos partits seran Madrid CFF-Reial Madrid i Llevant-Granadilla.