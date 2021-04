El Barça perd en un clàssic vibrant

El primer clàssic de la història disputat a la Ciutat Esportiva de Valdebebas va tenir de tot. Gols, pals, targetes, expulsions, emoció i un toc èpic sota un diluvi que va durar els noranta minuts de joc. El Reial Madrid va assaltar el lideratge, empatat a punts amb l'Atlètic després d'imposar-se per la mínima (2-1) al FC Barcelona. Els blaugranes es van veure superats durant la primera meitat gràcies al joc directe dels blancs liderats per Vinicius, però van reaccionar a la segona meitat, canviant el sistema del 3-5-2 al 4-3-3. Fins i tot va tenir l'oportunitat d'empatar en el darrer moment, amb un xut que Ilaix va enviar al travesser.

La primera gran oportunitat va ser per als blaugranes al minut 9, amb la típica jugada de Messi filtrant la passada cap a Jordi Alba, però la centrada del carriler va ser aturada per Courtois. Quan millor estava l'equip de Koeman va sorgir la figura de Benzema per inaugurar el marcador. El Madrid, que feia molt mal a la contra, va obtenir el premi amb una gran cavalcada de Valverde. Va obrir la pilota per la dreta cap a Lucas Vázquez, que va centrar al primer pal i el davanter francès es va anticipar a Araujo per superar Ter Stegen amb un cop d'esperó. Tot i el gol, el Barça va gaudir de bons minuts, trenant bones combinacions però amb la pólvora mullada en les finalitzacions.

Els blancs van començar a dominar i van fer mal gràcies a la velocitat de Vinicius. El brasiler va ser un mal de cap per a Mingueza i Araujo i va provocar una falta de l'uruguaià a la frontal de l'àrea al minut 28. Kroos va xutar al segon pal, la pilota va tocar a l'esquena de Dest, Alba va intentar refusar la pilota damunt la línia però l'esfèric va acabar entrant a la porteria. 2-0. Els homes de Zidane que estaven jugant a plaer, van poder sentenciar al minut 35, però primer el pal, en un xut creuat de Valverde, i seguidament Ter Stegen, en un rebuig a Lucas Vázquez, van evitar el tercer dels blancs. En el temps afegit del primer temps, Messi gairebé va marcar de córner olímpic, però el pal va evitar la proesa.

A la represa, Koeman va canviar el sistema i l'equip va ser superior. El partit es va obrir i ambdós equips van gaudir d'ocasions molt clares per marcar. Al minut 60 el Barça va retallar distàncies amb un gol de Mingueza. Arribada per la banda esquerra de Jordi Alba, centrada a l'interior de l'àrea, Griezmann la va deixar passar i va aparèixer el central per marcar amb la tíbia. Els locals van perdonar contraatacs clars i els blaugranes van collar. Casemiro va ser expulsat per veure dues grogues en un mateix minut, a dos del final. En l'última jugada i amb tot el Barça bolcat a l'atac, Ilaix va aprofitar una prolongació al punt de penal per enviar la pilota al pal.