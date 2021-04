Pedro Martínez lamenta la «falta de consistència» en els darrers dos minuts del partit

Pedro Martínez es mostrava decebut, ahir, després d'un partit que definia com «a cara o creu», i en el qual va trobar a faltar en el seu equip «una mica de consistència en els últims dos minuts, quan guanyàvem de sis i ens han fet un parcial 0-8». «És una sensació d'oportunitat perduda», ho resumia el tècnic del Manresa.

En l'anàlisi del partit, Martínez valorava que «hem tingut moments molt bons a la primera part, però en el tercer quart ens ha costat adaptar-nos als seus canvis defensius. Amb tot -explicava- hem tornat a marxar en el marcador i el mateix ha passat en el darrer quart». El tècnic del Baxi, però, insistia en el fet que «teníem sis punts d'avantatge a falta de dos minuts i tens moltes opcions de guanyar, sempre i quan facis un bon treball al darrere i no t'anotin bàsquets fàcils».

Pedro Martínez concedia que el partit s'havia «decantat pels petits detalls, com passa habitualment» i a la pregunta de si havia hagut un excés d'individualisme en els darrers instants responia que «sempre et queda aquesta sensació quan perds, però si les cistelles entren demostres personalitat». El tècnic es mostrava més «preocupat per no haver estat prou consistents en defensa, en algun tir de tres que han llançat molt sols, en rebots defensius o en pilotes mortes que estàvem a punt de recuperar i han acabat recuperant ells» que no pas per les solucions en atac.

Pel cantó gallec, Moncho Fernández es felicitava d'haver salvat amb sort un partit que també va qualificar de «cara o creu». Per a Fernández, «l'equip ha fet una demostració de compromís, amb un esforç titànic».