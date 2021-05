L’excel·lent temporada que està signant l’Avinent Manresa va escriure un nou capítol amb la presència dels seus dos equips al podi del Campionat de Catalunya de clubs sub-20, que va tenir lloc a l’estadi Joan Serrahima de Barcelona. El conjunt masculí va quedar segon i el femení tercer, un registre superat només pel FC Barcelona, que va guanyar en les dues categories.

Senyal de la brillant actuació realitzada pels bagencs diumenge és el fet que només hi va haver mig punt de diferència en la classificació final: FC Barcelona, 110; Avinent Manresa 109.5, amb l’Hospitalet tercer amb 93. La punta de llança del rendiment dels blanc-i-vermells van ser les cinc victòries parcials assolides al llarg de la jornada a la capital catalana.

Arnau Roig i Jan Díaz van vèncer en les dues proves de velocitat, amb 11.25 als 100 m i 21.96 als 200 m, respectivament. David Pérez es va adjudicar el triomf als 400 m tanques (56.29) i Adrián Sedano va ser el millor amb el martell (53.04). El relleu de 4x400 m integrat per Adrià Garcia, Oriol Vergés, Marc Mendoza i David Pérez va arribar a meta abans que els seus rivals, amb 3.27.69.

En la categoria femenina, el domini del FC Barcelona va ser incontestable, amb 125 punts. El segon lloc va correspondre a l’AA Catalunya, amb 98.5, i l’Avinent va acabar tercer, a només tres punts de distància (95.5). Nerea Pérez va guanyar en el salt de perxa, amb un millor intent de 3.70 m; mentre que Berta Eslava va ser la millor a la sorra de la llargada, on va arribar fins als 5.45 metres.

Sis triomfs igualadins

El Petromiralles-CA Igualada va ser cinquè en la categoria masculina i vuitè en la femenina. Sis dels seus atletes, a més, van rubricar el pas pel Serrahima amb victòries individuals. En el capítol masculí, Roger Súria va guanyar els 3.000 m obstacles (9.48.92), Aitor Caldito la llargada (6.84), Aleix Llorens el disc (41.39) i Àlex González la javelina (57.06). Carla Bisbal va dominar els 1.500 m (5.26.65) i Núria Moix el pes (10.61).

Dues medalles en veterans

Dos atletes del CAI-Petromiralles van prendre part en el Campionat de Catalunya màster de pentatló de llançaments, una competició que mesura la capacitat per combinar la tècnica de les diferents disciplines consistents en enviar un artefacte tan lluny com sigui possible. En la competició disputada diumenge a Palafrugell, Ramon Sànchez es va penjar la medalla de plata i Josep M. Lagunas el bronze en la categoria M-40.

Sànchez va fer 2.778 punts gràcies a unes marques de 34.49 en martell, 12.55 en pes, 33.22 en disc, 30.13 en javelina i 10.92 en martell pesat. Lagunas, per la seva part, va acabar amb un total de 2.743 punts i uns registres de 32.77 en martell, 11.10 en pes, 37.81 en disc, 33.96 en javelina i 10.92 en martell pesat.

D’altra banda, vuitanta nois i noies van participar dissabte en la primera jornada del Control Manresà de l’Atleta Complet, que va tenir lloc a l’Estadi del Congost. Cadascun dels participants, de les categories sub-10, sub-12 i sub-14, va disputar diverses proves, i la suma va establir la classificació final.

Els primers classificats van ser Pol Cirujeda i Ona Dalmau entre els atletes sub-14; Biel Camps i Martina Martínez, en sub-12; i Guillem Centellas i Gina Corrons, en sub-10. Durant la jornada també es van fer controls sub-16, tot pensant en els Campionats de Catalunya de clubs de promoció, dels dies 22 i 23 de maig.