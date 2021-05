Núria Marquès forma part del contingent de 41 esportistes espanyols que des d’avui i fins dissabte vinent disputaran els Campionats d’Europa de Natació Paralímpica, a Madeira (Portugal). La nedadora de Castellví de Rosanes, doble medallista a Rio 2016 amb un or i una plata, ostenta la mínima B que la podria dur als Jocs de Tòquio, però intentarà assolir la mínima A per classificar-se de forma directa i no haver d’esperar. El certamen es podrà seguir en directe a través de la pàgina web del Comitè Paralímpic Espanyola i del seu canal de YouTube.