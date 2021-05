Han passat onze jornades i el Cardona segueix sense conèixer el que és la derrota. En aquesta ocasió els bagencs han vençut per la mínima el Puig-Reig amb un resultat d’1-0. Els locals van sortir al camp molt enèrgics, coneixedors de la dificultat del duel i de l’elevat nivell del rival. Els blancs i vermells van dominar la possessió de la pilota i portaven la iniciativa en les primeres comparses del joc, però el bon posicionament defensiu del Puig-Reig dificultava molt les aproximacions dels atacants cardonins a l’àrea rival. A l’equador de la primera meitat, Raji va rebre una passada a l’esquena de la defensa visitant per encarar el porter berguedà i superar-lo amb un tir potent per aconseguir el gol que donava avantatge al Cardona. A la represa, el Puig-Reig va modificar la seva formació, donant entrada a jugadors més ofensius que ajudessin a aconseguir l’empat. A la segona meitat es van viure els minuts més disputats. El Cardona buscava el segon gol, que deixaria quasi sentenciat el partit, però no podia desatendre els ràpids contracops que llançaven els visitants per acostar-se amb perill a la porteria de Juanjo. Els darrers minuts van ser de tensió i nervis. Els locals van retrocedir les seves línies per defensar-se, reduint els espais entre línies perquè el Puig-Reig no pogués avançar còmodament. Els visitants ho intentaven a la desesperada, amb llançaments aeris de pilota que el Cardona rebutjava sense gaires complicacions, mentre esperava que el xiulet de l’àrbitre senyalitzés el final del partit.