L’Igualada femení va perdre per tercera vegada, a les illes Balears, després d’una mala segona part davant del Son Sardina (4-2). Les igualadines tenien al cap fer un final de temporada impecable per aconseguir la permanència, i per fer-ho havien d’emportar-se els tres punts del Municipal de Son Sardina.

Aquesta mentalitat es va mostrar al terreny de joc durant la primera meitat, quan les jugadores anoienques van dominar el joc en tot moment i només es veien intimidades en les jugades a pilota aturada. Així va ser com, al minut 40, Mar va obrir el marcador, però, just abans del descans, les locals van igualar el duel en una acció d’estratègia. El gol va fer molt mal. Amb aquest empat a un gol es va arribar a la mitja part. A la represa, es va veure el cop moral de l’empat i l’equip es va veure superat. En pocs minuts, l’equip va encaixar dos gols, que complicaven molt l’objectiu. Calia tirar d’orgull.

El conjunt blau ho va intentar fins al darrer moment i va fer el segon gol, mitjançant Pauli, però ja bolcades a l’atac van encaixar el quart i definitiu gol. Una derrota que complica molt les opcions de permanència. Les blaves tancaran la temporada, la setmana vinent, a Les Comes, davant el Balears.