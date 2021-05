Partit a partit, i havent de reblar el clau a la darrera jornada, l’Atlètic de Madrid de Simeone es va proclamar ahir a Valladolid campió d’una de les lligues més emocionants dels darrers temps. Un campionat que semblava que cap dels tres aspirants volia fer seu i que va deparar una darrera jornada trepidant. Però Luis Suárez, altre volta ell, que ha guanyat 5 de les 7 últimes lligues, va decidir el títol, el segon des que l’argentí lidera la banqueta blanc-i-vermella després del que va conquerir el 2014 al Camp Nou contra el Barça del Tata Martino.

Amb els de Koeman despenjats des de la desfeta de la setmana anterior amb el Celta, només els dos conjunts madrilenys podien ser campions. I ambdós van començar perdent: Plano va fer l’1-0 pel Valladolid al minut 18 i, immediatament després, al 20, Pino avançava el Vila-real a Valdebebas. Els dos resultats es van mantenir inalterables fins que, a 1/4 de 8 del vespre, Correa va empatar al Zorrilla mentre, alhora, el VAR invalidava un gol de cap de Benzema per fora de joc.

La Lliga començava a tenyir-se de blanc i vermell, però encara no hi havia res decidit. Luis Suárez, deu minuts després, va sentenciar a Valladolid amb el seu gol 21 (el trofeu de màxim golejador se l’endurà Messi, absent ahir a Eibar, amb 30 dianes) en aprofitar una errada de la defensa blanc-i-lila. I els minuts anaven passant a Valdebebas fins que Benzema, al 87, i Modric, al 92, van capgirar la truita. Aleshores, un gol del Valladolid -que va començar la jornada amb possibilitats de salvar-se del descens- hauria donat el títol als blancs, però ja no hi va haver temps a res més.

«El títol és especial per la situació que em va tocar viure, de la forma com em van menysprear i l’Atlètic em va obrir les portes. Sempre estaré agraït a l’Atlètic», va declarar Suárez a Movistar + després del partit, en una clara referència al desencís causat per com el va fer fora el Barça.

Reial Societat i Betis, a Europa

El Betis va remuntar a Vigo i la Reial Societat va marcar a darrera hora i ambdós es van classificar per l’Europa League. El Vila-real serà a la nova Conference si no guanya dimecres la final de l’Europa League contra el Manchester United: en aquest cas, jugaria la Lliga de Campions. L’Osca depenia de si mateix per salvar-se, però només va empatar amb el València i l’alegria va viatjar al Martínez Valero d’Elx, un dels estadis on ahir hi havia públic.