L’Estadi Atlètic d’Igualada acollirà demà diumenge la 101 edició dels Campionats de Catalunya d’atletisme, talment com ja va ser l’escenari del centenari l’any passat. 600 atletes prendren part en les proves que començaran a les 10.15 h, i que s’aturaran al migdia per reprendre’s a les 17.15 h. Entre les favorites en les seves disciplines hi figuren dues atletes de l’Avinent Manresa: Mònica Clemente en el salt de perxa i Mar Juárez en la prova dels 5.000 metres marxa.